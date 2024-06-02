В Белом доме высказались о возможности конфликта с Россией

Президент США Джо Байден не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны, заявил в воскресенье координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, говоря о возможности конфликта Соединенных Штатов и России.
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