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Русская весна

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В Белом доме высказались о возможности конфликта с Россией

В Белом доме высказались о возможности конфликта с Россией

Президент США Джо Байден не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны, заявил в воскресенье координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, говоря о возможности конфликта Соединенных Штатов и России.

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