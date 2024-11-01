В Госдуме жестко высказались об иноагентах

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выразил мнение о том, что статус «иностранный агент» нужно обозначать при любых публикациях лиц, имеющих его.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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