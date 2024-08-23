Галиев: «Не укладывается в голове, что с такими нападающими «Ак Барс» так мало забивал»

Бывший нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, ныне выступающий за «Авангард», в интервью корреспонденту Sport24 Дмитрию Ерыкалову признался, что не понимает, почему казанская команда забрасывала так мало шайб, имея сильную линию атаки.