Галиев: «Не укладывается в голове, что с такими нападающими «Ак Барс» так мало забивал»

Бывший нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, ныне выступающий за «Авангард», в интервью корреспонденту Sport24 Дмитрию Ерыкалову признался, что не понимает, почему казанская команда забрасывала так мало шайб, имея сильную линию атаки.
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