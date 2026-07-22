Невролог раскрыла признаки требующей вызова скорой помощи головной боли

Кандидат медицинских наук, врач-невролог «Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Александра Вейна» Наталья Кадымова рассказала, какие признаки головной боли требуют вызова скорой помощи.
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