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Невролог раскрыла признаки требующей вызова скорой помощи головной боли

Невролог раскрыла признаки требующей вызова скорой помощи головной боли

Кандидат медицинских наук, врач-невролог «Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Александра Вейна» Наталья Кадымова рассказала, какие признаки головной боли требуют вызова скорой помощи.

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