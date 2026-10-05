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Ковер привожу в порядок без бытовой химии: на 500 мл воды понадобятся лишь 10 лавровых листов

Ковер привожу в порядок без бытовой химии: на 500 мл воды понадобятся лишь 10 лавровых листов

В промежутках между основательными чистками ковер желательно деликатно освежать. Для этого нужны не магазинные средства, а домашнее — на основе обычной приправы.

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