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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвис склоняется к продлению контракта с «Баварией» – предложение на 13-14 млн евро в год готовы повысить

Как пишет Sky Sport Deutschland, последнее предложение от мюнхенского клуба – контракт до 2029-го с зарплатой 13-14 млн евро в год с учетом бонусов.

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