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Царьград

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Врачи Екатеринбурга вылечили мужчину от бесплодия

Врачи Екатеринбурга вылечили мужчину от бесплодия

Специалисты Клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребёнка» оказали помощь 32-летнему мужчине, страдающему бесплодием.

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