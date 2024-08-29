Перекрытия в Санкт-Петербурге 1 и 2 сентября: Транспортный фестиваль и День знаний

1 и 2 сентября в Санкт-Петербурге пройдут два мероприятия, которые приведут к перекрытию дорог. Первым из них станет Большой городской транспортный фестиваль, который пройдет на проспекте Юрия Гагарина от Кузнецовской улицы до Бассейной улицы.