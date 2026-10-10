Опера ФСБ и МВД жестко задерживают дерзкую банду мигрантов в Хабаровске

Хабаровские силовики провели жесткую операцию против группировки, которую подозревают в рэкете и нападениях на предпринимателей.
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