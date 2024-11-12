«Водник» обыграл нижегородский «Старт» в домашнем матче

Сегодня, 12 ноября, прошёл второй матч «жёлто-зелёных» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячомСегодня, 12 ноября, прошёл второй матч «жёлто-зелёных» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячомВ отличие от игры, прошедшей девятого ноября с «Мурманом», сегодня игроки «Водника» проявили себя уже с первых минут.