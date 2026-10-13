НДФЛ с процентов по вкладам в 2025 году: расчет, сроки уплаты и альтернативы депозитам

Каждый год, когда речь заходит о доходах по банковским вкладам, у многих возникает один и тот же вопрос: сколько придется отдать государству? Тема налогов на проценты по депозитам в последние годы стала особенно актуальной, потому что ключевая ставка выросла, а вместе с ней и доходность по вкладам.