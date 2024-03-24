Фотограф снял террориста в «Крокусе» во время «разведки» перед бойней 7 марта

Один из террористов фотографировался в «Крокусе» 7 марта. Обложка © Telegram, VK / Военкор Котенок, СОЛОВЬЁВ LIVE Один из напавших на беззащитных людей в «Крокус сити холле» террористов приходил в развлекательный центр ещё 7 марта.