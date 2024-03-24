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Фотограф снял террориста в «Крокусе» во время «разведки» перед бойней 7 марта

Фотограф снял террориста в «Крокусе» во время «разведки» перед бойней 7 марта

Один из террористов фотографировался в «Крокусе» 7 марта. Обложка © Telegram, VK / Военкор Котенок, СОЛОВЬЁВ LIVE Один из напавших на беззащитных людей в «Крокус сити холле» террористов приходил в развлекательный центр ещё 7 марта.

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Комментарии
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Владимир
Ох не зря поганые пиндосы советуют своим сматываться и России, не зря...
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17 час.
Игорь Петров
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2 час.
ИП
Игорь Петров
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2 час.

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