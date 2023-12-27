Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 821 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Стрижкова
    "...а те, кому не повезло оказаться на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой, теперь выстроились в очередь для извинен...Не так оделись: к...
  • Sergey
    Иуда Вучич, ещё тот себе Янукович !Митинги сербской ...
  • Игорь Петров
    Победитель известен... Зачем этот цирк?Претендентами на ...

Наталья Танаева, «Эталон»: «Мы всегда закладываем бюджет на обучение сотрудников»

Наталья Танаева, «Эталон»: «Мы всегда закладываем бюджет на обучение сотрудников»

По ее словам, самое главное — видеть результат своего трудаО карьере в девелопменте, о том, с чего она начитается и какие зарплаты и соцпакеты существуют в отрасли, рассказала HR-директор группы «Эталон» Наталья Танаева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх