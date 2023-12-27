Наталья Танаева, «Эталон»: «Мы всегда закладываем бюджет на обучение сотрудников»

По ее словам, самое главное — видеть результат своего трудаО карьере в девелопменте, о том, с чего она начитается и какие зарплаты и соцпакеты существуют в отрасли, рассказала HR-директор группы «Эталон» Наталья Танаева.
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