Суд учёл, что травма школьника, приведшая к сотрясению мозга, была получена в школе в период, когда за детьми должен был осуществляться надзор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕП Препараты для сни...
- ОС Препараты для сни...
- ГЕРОФАРМ сделал у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым