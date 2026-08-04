В Актау прошел главный отбор по қазақ күресі среди палуанов региона

В Актау прошел областной отборочный турнир по қазақ күресі среди взрослых «Маңғыстау барысы – 2026». По итогам соревнований определились представители региона для участия в республиканском турнире «Қазақстан барысы», передает inAktau.
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