Четверть века она обслуживала торговлю десятка государств на двух континентах, в ней считали поставки нефти, станков, судов и зерна, в ней накапливались долги и излишки, которые потом делили правопреемники исчезнувших стран.
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