ВС РФ перехватили два дрона «Фурия» ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский 2 января сообщил, что российские военнослужащие при помощи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» уничтожили два беспилотника «Фурия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
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