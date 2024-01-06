Танцуй, сестра: очередная порция незнакомых произведений шотландского классика

Новый сборник впервые переведенных на русский сочинений шотландского классика Арчибальда Кронина содержит роман «Дама с букетом гвоздик» (1935) и три повести — «Ночные бдения» (1939), «Зачарованный снег» (1940) и «Женщина земли» (1933).
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