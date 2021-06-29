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Резкое падение уровня воды в озере Лох-Несс может раскрыть тайну легендарного чудовища

Резкое падение уровня воды в озере Лох-Несс может раскрыть тайну легендарного чудовища

Уровень воды в знаменитом озере Лох-Несс резко упал и продолжает снижаться. Сейчас он находится на исторически низком уровне и эксперты полагают, что обмеление может раскрыть тайну легендарного чудовища, которое якобы видели в этом году уже 7 раз.

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