Резкое падение уровня воды в озере Лох-Несс может раскрыть тайну легендарного чудовища

Уровень воды в знаменитом озере Лох-Несс резко упал и продолжает снижаться. Сейчас он находится на исторически низком уровне и эксперты полагают, что обмеление может раскрыть тайну легендарного чудовища, которое якобы видели в этом году уже 7 раз.