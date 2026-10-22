“Police guarding the U.S. Capitol against riots on Jan. 6, 2021, as Congress certified the 2020 election results, were punched, shoved, dragged down steps and pulled into the crowd.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым