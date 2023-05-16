Политика Сегодня

1 241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Окулов
    Молодец МашаЗахарова «романти...
  • Сергей Окулов
    Прошмандовка американская«Второе Приднестр...
  • Ирина Шевченко
    К стенке гниду,уже куча таких насобиралась,нечего их жалеть,за смерть наших ребят.... .только уничтожение таких гадов...ФСБ задержала укр...

Токио планирует нарастить поставки газа из России после полного запуска «Арктик СПГ 2»

Токио планирует нарастить поставки газа из России после полного запуска «Арктик СПГ 2»

Япония не собирается покидать проект «Арктик СПГ 2» и ожидает увеличения поставок российского газа. Об этом заявил генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин, передает РИА Новости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх