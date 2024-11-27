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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области в частном охранном предприятии прошел семинар на тему «Безопасность - это процесс, а не результат!»

В Оренбургской области в частном охранном предприятии прошел семинар на тему «Безопасность - это процесс, а не результат!»

Сотрудники  Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» принимают дополнительные меры  по предупреждению ДТП с тяжкими последствиями.

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