Видаля дисквалифицировали на 3 матча сборной за удар ногой по лицу соперника

Полузащитник «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль пропустит следующие 3 матча национальной команды. Игрока дисквалифицировали за удар ногой по лицу соперника во время матча против Эквадора 17 ноября (0:2).
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