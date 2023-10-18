В Южно-Уральском госуниверситете создали российский мусоровоз-гибрид

Российские ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали мусоровоз-гибрид, способный одновременно работать на двигателе внутреннего сгорания и на электрической тяге, передает РИА Новости.
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