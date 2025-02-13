Медведев рассказал, какой урок надо усвоить американским элитам

Американские элиты должны понять, что контакты и консультации гораздо ценнее желания нанести стратегическое поражение России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
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