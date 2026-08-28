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Царьград

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Толмачев оценил стремление Швейцарии к вечному нейтралитету

Толмачев оценил стремление Швейцарии к вечному нейтралитету

Александр Толмачев назвал стремление Швейцарии к вечному нейтралитету смелым шагом на фоне русофобии в Европе.

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