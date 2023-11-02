25 километров дорог отремонтировали в Ангарском округе в 2023 году

В Ангарском округе Иркутской области в 2023 году обновили 25 километров дорог. В перечне отремонтированных объектов: несколько дорог в микрорайоне Северном, один участок дороги на Нахимовской, еще один на улице Макаренко, сообщили в администрации округа.
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