25 километров дорог отремонтировали в Ангарском округе в 2023 году

В Ангарском округе Иркутской области в 2023 году обновили 25 километров дорог. В перечне отремонтированных объектов: несколько дорог в микрорайоне Северном, один участок дороги на Нахимовской, еще один на улице Макаренко, сообщили в администрации округа.