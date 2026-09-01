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Всплеск опционной активности по акциям GitLab перед финансовым отчетом за 1 сентября

Всплеск опционной активности по акциям GitLab перед финансовым отчетом за 1 сентября

На международной финансовой платформе Investing.com 1 сентября 2026 года зафиксирован резкий рост спекулятивной и институциональной активности на рынке опционов в отношении акций компании GitLab (NASDAQ: GTLB).

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