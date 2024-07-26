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Вечерний Новосибирск

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54 мигранта с Хилка забыли русский язык в военкомате Новосибирска

54 мигранта с Хилка забыли русский язык в военкомате Новосибирска

В ходе рейда проверили незаконно работающие общежития, где проживают иностранные граждане. «В ходе проведенных мероприятий проверено 54 лица, из которых 22 человека доставлены в военные комиссариаты и поставлены на воинский учет», — сообщил VN.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Забыл русский язык, значит выслать домой, пусть учит.
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16 час.
АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Ишак не знаешь русского домой в кишлак
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14 час.
Алекс Сэм
Что знает русский язык, что не знает русский язык-чемодан(баул), поезд, кишлак. Устали уже.
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13 час.

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