54 мигранта с Хилка забыли русский язык в военкомате Новосибирска

В ходе рейда проверили незаконно работающие общежития, где проживают иностранные граждане. «В ходе проведенных мероприятий проверено 54 лица, из которых 22 человека доставлены в военные комиссариаты и поставлены на воинский учет», — сообщил VN.
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