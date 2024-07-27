Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил углекислый газ на луне Урана Ариэль, указывая на возможный скрытый океан

Поверхность луны Урана Ариэль покрыта значительным количеством льда из углекислого газа, особенно на её «обратном полушарии», которое всегда обращено в сторону, противоположную направлению орбитального движения луны.
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