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  • Е Пронина
    конечно, плохо, ужасно, что убивают людей)только стороны виноватые и делающие это -правители Израиля и США))Израиль "шокирова...
  • brek65
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Новосибирские общественники требуют лишить гражданства России Наталью Орейро

Новосибирские общественники требуют лишить гражданства России Наталью Орейро

По мнению членов правозащитной группы "Радетель" актриса нарушила законодательство России.Новосибирская общественная организация "Сибирская правозащитная группа "Радетель" требует лишения Натальи Орейро гражданства России.

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