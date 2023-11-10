Новосибирские общественники требуют лишить гражданства России Наталью Орейро

По мнению членов правозащитной группы "Радетель" актриса нарушила законодательство России.Новосибирская общественная организация "Сибирская правозащитная группа "Радетель" требует лишения Натальи Орейро гражданства России.
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