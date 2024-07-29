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Царьград

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Между Польшей и Венгрией вспыхнул скандал после речи Орбана

Между Польшей и Венгрией вспыхнул скандал после речи Орбана

В News.ro рассказали, какие слова Орбана в Румынии не понравились ПольшеВиктор Орбан, выступая в Румынии, заявил, что польские власти сохраняют связи с Москвой, но при этом обвиняют в подобном другие страны.

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