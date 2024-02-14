Путин разбогатеет на $ 2 млрд: не стало Нины Молевой, завещавшая президенту коллекцию шедевров

В возрасте 98 лет ушла из жизни российский искусствовед и писательница Нина Молева. Она оставила после себя богатое творческое наследие и уникальную коллекцию картин, завещанную президенту РФ Владимиру Путину.
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