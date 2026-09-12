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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов о КХЛ: «Необходимо привести на трибуны тех, кто еще ни разу не был на аренах. Хотим привлечь людей как модный и современный формат досуга для всех возрастов»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался по поводу желания заинтересовать лигой новую аудиторию. «В последний год видим стагнацию – все сложнее и сложнее привлекать новую аудиторию на трибуны.

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