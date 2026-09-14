Зоолог Ефременко предупредил об опасности лосей в осенний гон

В осенний гон Владимир Ефременко советует держаться подальше от лосей. Даже без агрессии они опасны. В Москве раненый лось застрял на Киевском шоссе, реакция на приближение людей заставила ждать ветеринаров для безопасного спасения.
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