Движение поездов через станцию Домодедово ограничили в связи с атакой БПЛА

Движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово приостановлено в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила 11 марта глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
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