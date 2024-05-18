МО: западная группировка ВС РФ улучшила тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ в течение суток улучшили тактическое положение, нанесли поражение военнослужащим и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отразили две атаки штурмовых групп противника у населенного пункта Новосадовое в ДНР.
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