МО: западная группировка ВС РФ улучшила тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ в течение суток улучшили тактическое положение, нанесли поражение военнослужащим и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отразили две атаки штурмовых групп противника у населенного пункта Новосадовое в ДНР.