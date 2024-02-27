Генштаб Белоруссии начал проверку готовности теробороны Минска

Минобороны Белоруссии анонсировало четырехдневную проверку готовности народного ополчения Минска.Генштаб Белоруссии начал проверку готовности территориальной обороны Минска, которая продлится с 27 февраля по 1 марта, сообщили в оборонном ведомстве.
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