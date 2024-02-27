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Генштаб Белоруссии начал проверку готовности теробороны Минска

Генштаб Белоруссии начал проверку готовности теробороны Минска

Минобороны Белоруссии анонсировало четырехдневную проверку готовности народного ополчения Минска.Генштаб Белоруссии начал проверку готовности территориальной обороны Минска, которая продлится с 27 февраля по 1 марта, сообщили в оборонном ведомстве.

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