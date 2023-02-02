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Инвалиды смогут вернуть половину расходов по ОСАГО

Инвалиды смогут вернуть половину расходов по ОСАГО

Граждане с ограничениями по здоровью и законные представители детей-инвалидов, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям, будут получать компенсацию по ОСАГО автоматически Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о новом порядке.

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