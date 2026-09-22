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Марочко: заняв харьковскую Польную, ВС России вбили клин в оборону ВСУ у села

Марочко: заняв харьковскую Польную, ВС России вбили клин в оборону ВСУ у села

Бойцы армии России, взяв под контроль село Польная в Харьковской области, вбили клин в оборону ВСУ у населённого пункта.

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