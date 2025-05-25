Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ нанесли массированный удар по военным предприятиям Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по военным предприятиям Украины

Вооруженные силы ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

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