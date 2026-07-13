Названы регионы, где семьи могут быстрее накопить на жилье

Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ лидируют в рейтинге регионов России, где семье с одним ребенком реальнее накопить на новое жилье, замыкают список Дагестан, Крым и Севастополь, свидетельствует исследование РИА Новости.
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