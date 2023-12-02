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Победное попадание Яма Мадара с передачи Марко Гудурича – лучший момент 11-го раунда Евролиги

Победное попадание Яма Мадара с передачи Марко Гудурича – лучший момент 11-го раунда Евролиги

Евролига представила подборку лучших моментов 11-го раунда регулярного чемпионата. На 1-м месте – победное попадание Яма Мадара с передачи Марко Гудурича в матче «Фенербахче» – «Реал».

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