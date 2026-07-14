Сенатор США считает, что страны залива должны «завершить начатое» США в Иране Страны Персидского залива должны ввести свои войска на территорию Иран.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сенатор США считает, что страны залива должны «завершить начатое» США в Иране Страны Персидского залива должны ввести свои войска на территорию Иран.
Свежие комментарии