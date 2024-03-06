Экс-замминистра Тука: в ВСУ из-за Зеленского появятся некомпетентные командиры

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу NewsRoom заявил, что кадровые перестановки в армии могут привести к тому, что ключевые должности займут некомпетентные сторонники президента страны Владимира Зеленского.