Экс-замминистра Тука: в ВСУ из-за Зеленского появятся некомпетентные командиры

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу NewsRoom заявил, что кадровые перестановки в армии могут привести к тому, что ключевые должности займут некомпетентные сторонники президента страны Владимира Зеленского.
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