«Переломный момент: В США заявили, что план Путина сработал и освобождение Авдеевки станет концом

Многие эксперты как один констатируют тот факт, что взятие российскими войсками Авдеевки станет очень важным событием, которое вызовет каскадные изменения на фронте.
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