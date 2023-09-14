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Хранение кабачков: 5 мест, где они долежат до весны

Большой толстокожий кабачок выглядит так, будто он готов лежать, не портясь, до следующего урожая. Но внешность этого овоща обманчива: на большую часть он состоит из воды, поэтому, чтобы сохранить его хотя бы до весны, придется приложить усилия.

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