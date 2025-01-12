Жители воронежского микрорайона пожаловались на парковку большегрузов

Жители микрорайона Новый в Воронеже просят избавить их от стоянки грузового транспорта. По словам местных жителей (их в районе проживет около 3 тысяч) фуры и грузовые «Газели» паркуются по обеим сторонам главной дороги на улице 9 Января на протяжении почти 400 метров, создавая аварийные ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)