Россия выразила протест из-за открытого голосования ГА ООН по референдумам

Небензя: Россия выразила протест в связи с открытым голосованием ГА ООН по референдумам Россия выразила решительный протест в связи Небензя: Россия выразила протест в связи с открытым голосованием ГА ООН по референдумам Россия выразила решительный протест в связи с решением об открытой процедуре голосования в Генеральной Ассамблее ООН по американской резолюции, осуждающей Москвы за прошедшие референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.