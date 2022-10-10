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Россия выразила протест из-за открытого голосования ГА ООН по референдумам

Россия выразила протест из-за открытого голосования ГА ООН по референдумам

  Небензя: Россия выразила протест в связи с открытым голосованием ГА ООН по референдумам Россия выразила решительный протест в связи  Небензя: Россия выразила протест в связи с открытым голосованием ГА ООН по референдумам Россия выразила решительный протест в связи с решением об открытой процедуре голосования в Генеральной Ассамблее ООН по американской резолюции, осуждающей Москвы за прошедшие референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

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