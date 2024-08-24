Кливленд (WTA). Финал. Хаддад Майя сыграет с Кесслер

Сетка турнира здесь. Tennis in the Land Кливленд, США 18 – 24 августа 2024 WTA 250 Призовой фонд – 267 082 долларов Открытые корты, хард Финал Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) Маккартни Кесслер (США) Дата проведения 24 августа, 21.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Джек, Куинн и Люк Хьюзы на обложке NHL 25. Релиз 4 октября
- Фрэнсис Тиафу: «Синнер – невероятный игрок. Руководящие органы приняли решение, желаю ему всего наилучшего на US Open»
- 52-летний Ягр порвал подколенное сухожилие на тренировке и выбыл на 3-6 недель: «На пробежке я накладывал утяжелители на лодыжки»
Свежие комментарии